"طقس العراق".. منخفض جوي وكتلة باردة بدءاً من مساء الغد

وقالت الهيئة في بيان تلقته، إن "التوقعات الجوية تشير إلى بدء تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من مساء غد الاثنين، نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، مترافقة مع تقدم أخدود جوي قادم من وسط أوروبا باتجاه المنطقة".وأضافت، أن "التأثيرات المتوقعة للحالة الجوية تتركز في مدن شمال البلاد، مع فرص لتساقط الأمطار بشدة متفاوتة، فيما تكون فرص الهطول والتأثيرات الجوية أقل وضوحاً في بقية المدن، وتخضع لتطورات مسار الحالة الجوية، ومدى امتداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة"، موضحة أن "كميات من الغيوم ستندفع غدا تدريجياً نحو مدن شمال البلاد خلال ساعات النهار، مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن خلال ساعات المساء، أما بقية مدن البلاد، فيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم على فترات".ولفتت الى أن "يوم الثلاثاء سيشهد استمرار فرص تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في مدن شمال البلاد، مع أجواء غائمة جزئياً، فيما تتكاثر الغيوم تدريجياً خلال ساعات الليل في بقية المدن، دون فعالية مطرية متوقعة"، مشيرة إلى أن "التوقعات تشير اﻟﻰ ان يوم الأربعاء ستكون أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة في عموم مدن البلاد، مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى معتدلة الشدة في مدن شمال البلاد، تكون مصحوبة أحياناً بالبرق والرعد، وزخات مطر خفيفة في أماكن محدودة ومتفرقة من مدن المنطقتين الوسطى والجنوبية".وتابع بيان الهيئة أن "حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر بالتأثير في أجواء البلاد الخميس المقبل، مع بقاء فرص تساقط الأمطار قائمة في بعض الأماكن المتفرقة، تبعاً لتطورات الحالة ومسار المنظومة الجوية".