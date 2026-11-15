"طقس العراق".. منخفض جوي وكتلة باردة بدءاً من مساء الغد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري شرقي مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581465-639303644823474598.jpg
"طقس العراق".. منخفض جوي وكتلة باردة بدءاً من مساء الغد
أخبار الطقس
2026-11-15 | 13:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
654 شوهد
توقعت هيئة الأنواء الجوية، تأثر
العراق
بمنخفض جوي وكتلة باردة بدءاً من مساء يوم غد الاثنين.
وقالت الهيئة في بيان تلقته، إن "التوقعات الجوية تشير إلى بدء تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من مساء غد الاثنين، نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، مترافقة مع تقدم أخدود جوي قادم من وسط أوروبا باتجاه المنطقة".
وأضافت، أن "التأثيرات المتوقعة للحالة الجوية تتركز في مدن شمال البلاد، مع فرص لتساقط الأمطار بشدة متفاوتة، فيما تكون فرص الهطول والتأثيرات الجوية أقل وضوحاً في بقية المدن، وتخضع لتطورات مسار الحالة الجوية، ومدى امتداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة"، موضحة أن "كميات من الغيوم ستندفع غدا تدريجياً نحو مدن شمال البلاد خلال ساعات النهار، مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن خلال ساعات المساء، أما بقية مدن البلاد، فيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم على فترات".
ولفتت الى أن "يوم الثلاثاء سيشهد استمرار فرص تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في مدن شمال البلاد، مع أجواء غائمة جزئياً، فيما تتكاثر الغيوم تدريجياً خلال ساعات الليل في بقية المدن، دون فعالية مطرية متوقعة"، مشيرة إلى أن "التوقعات تشير اﻟﻰ ان يوم الأربعاء ستكون أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة في عموم مدن البلاد، مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى معتدلة الشدة في مدن شمال البلاد، تكون مصحوبة أحياناً بالبرق والرعد، وزخات مطر خفيفة في أماكن محدودة ومتفرقة من مدن المنطقتين الوسطى والجنوبية".
وتابع بيان الهيئة أن "حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر بالتأثير في أجواء البلاد الخميس المقبل، مع بقاء فرص تساقط الأمطار قائمة في بعض الأماكن المتفرقة، تبعاً لتطورات الحالة ومسار المنظومة الجوية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
"طقس العراق".. اندفاع كتلة باردة وانخفاض ملحوظ بالحرارة
15:38 | 2026-11-08
الأنواء الجوية تتوقع تساقط أمطار غزيرة في العراق بدءاً من الغد
13:35 | 2026-10-26
كتلة نيابية: سنقف ضد المحاولات "المنحرفة" لشمول الفاسدين بالعفو العام
05:27 | 2026-09-08
كتلة الصادقون النيابية تنهي عضوية نائب بعد "مخالفات"
15:46 | 2026-08-27
طقس العراق
أجواء باردة
العراق
اللي
أورو
فيكو
ريجي
ميا
هور
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الامطار تعود غداً في العراق
محليات
40.36%
03:07 | 2026-11-15
الامطار تعود غداً في العراق
03:07 | 2026-11-15
الدولار يعبر الـ170 ألف دينار في البورصة المحلية
اقتصاد
27.2%
08:38 | 2026-11-14
الدولار يعبر الـ170 ألف دينار في البورصة المحلية
08:38 | 2026-11-14
بيان رسمي بشان الانباء عن غلق الاجواء العراقية لمدة 72 ساعة
محليات
17.74%
05:48 | 2026-11-14
بيان رسمي بشان الانباء عن غلق الاجواء العراقية لمدة 72 ساعة
05:48 | 2026-11-14
الاتحادية تحسم دعوى حل برلمان كردستان
سياسة
14.71%
04:07 | 2026-11-15
الاتحادية تحسم دعوى حل برلمان كردستان
04:07 | 2026-11-15
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
قصة الجرف تتصاعد.. تحقيقات ولجان تطيح بمراتب - عشرين م٥ - الحلقة ٨٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-15
عشرين
قصة الجرف تتصاعد.. تحقيقات ولجان تطيح بمراتب - عشرين م٥ - الحلقة ٨٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-15
Live Talk
صحة العيون بين الحقائق الطبية والخرافات - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-15
Live Talk
صحة العيون بين الحقائق الطبية والخرافات - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-15
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-15
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-15
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
الأكثر مشاهدة
عشرين
قصة الجرف تتصاعد.. تحقيقات ولجان تطيح بمراتب - عشرين م٥ - الحلقة ٨٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-15
عشرين
قصة الجرف تتصاعد.. تحقيقات ولجان تطيح بمراتب - عشرين م٥ - الحلقة ٨٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-15
Live Talk
صحة العيون بين الحقائق الطبية والخرافات - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-15
Live Talk
صحة العيون بين الحقائق الطبية والخرافات - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-15
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-15
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-15
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
اخترنا لك
الامطار تعود غداً في العراق
03:07 | 2026-11-15
ترتفع عدة درجات مع عودة الامطار.. تفاصيل الطقس للاسبوع الحالي
01:29 | 2026-11-14
محافظة عراقية تقترب من درجة الانجماد غدا
01:19 | 2026-11-13
ارتفاع مرتقب بدرجات الحرارة.. الأنواء الجوية تكشف ملامح طقس الأيام الأربعة المقبلة
01:32 | 2026-11-11
الأنواء الجوية: مؤشرات على أمطار تفوق معدلاتها المناخية خلال الموسم الحالي
07:52 | 2026-11-10
الامطار تعود والحرارة تستعيد دورها بعد استراحة قصيرة
01:41 | 2026-11-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.