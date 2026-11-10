الأنواء الجوية: مؤشرات على أمطار تفوق معدلاتها المناخية خلال الموسم الحالي

وقال المتحدث باسم الهيئة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن البلاد تمر بمرحلة انتقالية في المنظومات الجوية، مبيناً أن شدة الأمطار تفاوتت بين المناطق، وسُجلت هطولات غزيرة في منطقة الزبيدات بناحية في ، فضلاً عن مناطق غربية وشمالية شهدت أمطاراً وسيولاً.وأضاف أن الحالة المطرية لا تشير حتى الآن إلى حدوث حالة جوية استثنائية، موضحاً أن التنبؤات الموسمية تقدم مؤشرات عامة ولا تحدد بدقة توقيت الهطولات أو شدتها وكمياتها، فيما تخضع التوقعات للتحديث وفق مخرجات النماذج العددية والمناخية.وأشار إلى أن احتمالية تجاوز الأمطار معدلاتها المناخية تمثل مؤشراً إيجابياً للموارد المائية، لما توفره من واردات تسهم في رفع مناسيب المياه في الخزانات والوديان والمسطحات المائية، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تمتلك خططاً للاستفادة منها.وأكد استمرار أقسام التنبؤ والرصد الجوي في تحديث بياناتها بفواصل زمنية تصل إلى ثلاث ساعات أو أقل، داعياً المواطنين، ولا سيما القاطنين قرب الوديان والمنحدرات والمناطق المعرضة للفيضانات، إلى توخي الحذر ومتابعة النشرات الرسمية والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه.