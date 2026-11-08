"طقس العراق".. اندفاع كتلة باردة وانخفاض ملحوظ بالحرارة

توقعت هيئة الأنواء الجوية في ، الأحد، اندفاع كتلة هوائية باردة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في تقرير لها، "ترصد صور الأقمار الاصطناعية بقايا تأثير الحالة الجوية، مع أستمرار إندفاع الغيوم المصاحبة للكتلة الهوائية الباردة بإتجاه مناطق من مدن وسط البلاد وشمالها وشرقها".

وأضافت "تستمر فرص هطول الأمطار خلال ما تبقى من هذه الليلة في مناطق من وديالى وواسط والسليمانية وأربيل وكركوك وصلاح الدين وشرق وميسان، على أن تتراجع وتنتهي فرص الهطول تدريجياً خلال ساعات فجر أو صباح يوم الاثنين، باستثناء مناطق شرق وشمال ، حيث يُتوقع إستمرار فرص الأمطار حتى ساعات ظهر الاثنين".



ولفت تقرير الهيئة "تندفع الكتلة الهوائية الباردة بشكل أوضح خلال صباح الاثنين، مسببةً إنخفاضاً في درجات الحرارة، يكون أكثر وضوحاً في المناطق الشمالية، تليها المناطق الغربية والوسطى، فيما يكون تأثيرها أقل حدة في مدن جنوب البلاد"، متوقعا اقتراب درجات الحرارة الصغرى في مناطق شمال شرق البلاد من الصفر المئوي فجر الثلاثاء، مع تسجيل درجات أقل من ذلك في .