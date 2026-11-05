تحذير من سيول وفيضانات في شمال ووسط العراق

وذكرت الهيئة في تقرير جوي أن نماذج الطقس تشير إلى تأثر عدد من مدن البلاد، ولا سيما وأجزاء من المنطقة الوسطى والأقسام الشرقية، بذروة الحالة الجوية، مع هطول زخات مطر رعدية غزيرة على فترات، مصحوبة بالبرق والرعد، فضلاً عن احتمالية تساقط الحالوب.وأوضحت أن أبرز المخاطر تتمثل باحتمالية تشكل السيول والفيضانات الداخلية نتيجة غزارة الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة، خصوصاً في المناطق المنخفضة والأودية والمناطق القريبة من مجاري تصريف المياه.وأضافت أن الهطول المتوقع في بقية مناطق سيكون خفيفاً إلى متوسط الشدة، مع عدم استبعاد حدوث تقلبات جوية حادة ومفاجئة.وتوقعت الهيئة انتهاء تأثير الحالة الجوية خلال ساعات صباح يوم الاثنين المقبل، مع استمرار بعض التكونات الممطرة في شمال شرق البلاد، بالتزامن مع هبوب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وانخفاض واضح في درجات الحرارة.ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب عبور الطرق المغمورة بالمياه، مع ضرورة متابعة التحديثات والتحذيرات الجوية الرسمية خلال فترة تأثير الحالة.