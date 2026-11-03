العراق يتعرض الى حالة عدم استقرار جوي.. استعدوا للايام القادمة

وذكر بالهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "فرص هطول الأمطار ستبدأ تدريجياً من المناطق الغربية ومحافظة ، قبل أن تمتد نحو المناطق الوسطى، وتتسع لاحقاً لتشمل بقية مدن البلاد".وأضاف أن "الحالة الجوية ستتسبب بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تتخللها زخات غزيرة في بعض المناطق، مصحوبة بالبرق والرعد، مع احتمالية تشكل بؤر محلية للهطول الغزير".وأشار إلى توقع نشاط الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية في بعض المناطق، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة الغبار وتراجع مدى الرؤية الأفقية لفترات مؤقتة.ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء العواصف الرعدية وهطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عنها.