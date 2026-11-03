حالات اختناق بين طالبات وكوادر مدرسة إثر تسرّب الكلور في العمارة

نيوز-محلي

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء ، بتسجيل حالات اختناق بين طالبات وكوادر إحدى المدارس، إثر تسرّب مادة الكلور من معمل للألبان في حي القاهرة وسط مدينة .

وقال المصدر لـ ، إن "التسرّب تسبب بحالات اختناق بين عدد من الطالبات والكوادر المدرسية"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أعداد المصابات أو حالتهن الصحية.