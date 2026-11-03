خارطة الامطار للايام القادمة.. ومحافظة تسجل حرارة 11 مئوية غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".واضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم".وأشارت إلى أن " يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحياناً وفرصة لزخات مطر خفيفة في ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، موضحة أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحياناً وفرصة لزخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في ".