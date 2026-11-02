إعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

وقالت الوزارة في بيان، "إعادة فتح التقديم إلى استمارة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية ضمن (المقاعد الشاغرة) للسنة الدراسية 2027/2026".



وأضافت أن "التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقناة يشمل الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2026/2025 الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر".



ولفت البيان الى أن "التقديم يستمر عبر تطبيق (منصة قدم) إلى غاية يوم (الخميس) الموافق 2026/11/5". وأضافت أن "التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقناة يشمل الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2026/2025 الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر".ولفت البيان الى أن "التقديم يستمر عبر تطبيق (منصة قدم) إلى غاية يوم (الخميس) الموافق 2026/11/5".