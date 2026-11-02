السجن 15 عاما لمتهم ادعى انه "الإمام المهدي"

وقال المصدر لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت حكما بالسجن 15 عاما بحق مجرم ادعى أنه "الإمام المهدي".واضاف ان "المتهم استغل هذا الادعاء لاستدراج ضحاياه من النساء وارتكاب اعتداءات جنسية بحقهن".