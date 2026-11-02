الزيدي يوجه بشمول العائدين بمبادرة "وطن" وتسهيل إصدار البطاقة الموحدة للعراقيين بالخارج

وذكر بيان لمكتب ، ان "رئيس ، علي فالح الزيدي، استقبل اليوم الاثنين، غبطة بطريرك السريان الكاثوليك في والعالم مار إغناطيوس يوسف الثالث، والوفد المرافق له".وجرى، خلال اللقاء، "بحث أوضاع المسيحيين في العراق والمنطقة، والجهود المبذولة لتسهيل عودة النازحين والمهاجرين إلى مناطقهم، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا التي تخص أبناء هذا المكون الاجتماعي الأصيل".وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على تهيئة الظروف المناسبة لعودة جميع النازحين والمهاجرين الراغبين بالعودة إلى العراق، مشيراً إلى شمول العائدين بمبادرة (وطن) للحصول على قطع أراضٍ سكنية، كما وجّه بتسهيل إجراءات إصدار للعراقيين في الخارج".من جانبه، ثمّن غبطة البطريرك "جهود رئيس مجلس الوزراء والحكومة في معالجة مشكلات العراقيين في الخارج، وتوفير مستلزمات عودة النازحين، وابتهل إلى الله بأن ينعم على العراق والعراقيين بالأمن والاستقرار والسلام والمحبة".