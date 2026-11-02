الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني



أعلن ، اليوم الاثنين، عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.



واكد المصرف في بيان، استكمال إجراءات إطلاق المستحقات المالية للمستفيدين.



ودعا المصرف، جميع المتقاعدين إلى مراجعة فروعه ومنافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة لاستلام رواتبهم.