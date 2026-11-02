المالية توافق على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي كردستان لشهر تشرين الأول

ووقّع ، ، كتاب الموافقة الخاص بصرف المستحقات المالية، فيما أُحيل كتاب التمويل إلى لاستكمال الإجراءات الإدارية والمصرفية اللازمة.ومن المقرر إيداع المبلغ في الحساب المصرفي لوزارة مالية الإقليم لدى فرع في ، فور استكمال المعاملات المتبقية.وتأتي هذه الخطوة بعد تسليم حكومة ، في 21 تشرين الأول الماضي، قوائم رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، مرفقة بتقرير ميزان المراجعة لشهر أيلول، لإخضاعها لعمليات التدقيق المالي والمحاسبي وفق الاتفاقيات المشتركة بين وأربيل.