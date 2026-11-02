التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني 2026

وقال معاون رئيس الهيئة، حسام ، في تصريح، إن الهيئة باشرت، بالتنسيق مع ، إجراءات صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي.ودعا عبد الستار المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة المصارف ومنافذ الصرف لتسلّم رواتبهم.