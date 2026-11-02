العراق يسجل 65 هزة أرضية خلال تشرين الأول.. دهوك تتصدر النشاط الزلزالي

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي، علي ، في بيان صادر عن ، إن التقرير الشهري للنشاط الزلزالي أظهر تسجيل 65 هزة أرضية في والمناطق المجاورة خلال الشهر الماضي، مبيناً أن 34 هزة وقعت داخل العراق، مقابل 31 هزة في المناطق المجاورة والقريبة من الحدود.وأضاف أن الهزات المسجلة خارج العراق توزعت بواقع 19 هزة داخل الأراضي الإيرانية، و11 هزة في ، وهزة واحدة في ، فيما تراوحت مقادير الهزات المسجلة بين 1.1 و4.1 درجات، وتراوحت أعماقها البؤرية بين 6 و44 كيلومتراً.وعلى مستوى المحافظات، تصدرت النشاط الزلزالي داخل العراق بتسجيل 10 هزات أرضية، تلتها بثماني هزات، فيما سجلت وكركوك خمس هزات لكل منهما، وأربيل ثلاث هزات، وصلاح الدين هزتين، وواسط هزة واحدة.وأشار التقرير إلى خلو المناطق الغربية والجنوبية الغربية من العراق من أي نشاط زلزالي مسجل خلال تشرين الأول، عازياً التباين المكاني للنشاط إلى طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق بالنسبة إلى مناطق التصادم ، ولا سيما باتجاه الشمال والشمال الشرقي.ولفت إلى إصدار تقريرين للهزات الأرضية الآنية خلال الشهر، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء النشاط الزلزالي، فيما تواصل الهيئة متابعة الهزات على مدار الساعة عبر شبكة الرصد الزلزالي العراقية.