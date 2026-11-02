العمل تحذر من صفحات وهمية تروّج لاستمارات مزيفة للشمول بالوجبة السابعة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "على المواطنين الحذر من الصفحات الوهمية التي تروّج لاستمارات مزيفة للشمول بالوجبة السابعة أو تحديث البيانات مقابل مبالغ مالية".واضافت ان "هذه الصفحات جهات احتيالية لا تمت للوزارة بصلة"، داعية الى "عدم التعامل مع هذه الصفحات أو تزويدها بالمعلومات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية، واعتماد القنوات الرسمية حصراً، والإبلاغ عن الصفحات المشبوهة عبر الرقم الساخن (1018)".