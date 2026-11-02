قطع طريق في بغداد لاغراض الصيانة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، "نسترعي انتباه مستخدمي الطريق الخدمي الرابط بين "شارع المطار والشارع المؤدي إلى طريق أبي غريب القديم ( شارع _ القرية العراقية) في جانب ، أنه سيتم قطع الطريق اعتباراً من اليوم الموافق 2 تشرين الثاني 2026".وأضافت، ان "ذلك جاء لأغراض التأهيل والإكساء".