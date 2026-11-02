زيدان يبحث مع البطريرك الأنطاكي للسريان الكاثوليك الآليات القانونية لحماية حقوق المسيحيين

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استقبل ، القاضي ، اليوم الاثنين، البطريرك الأنطاكي للسريان الكاثوليك في العالم، مار ، والوفد المرافق له، بحضور رئيس أوقاف الديانات والإيزيدية والصابئة المندائية، رامي أغاجان.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن اللقاء شهد بحث الآليات القانونية الكفيلة بحماية حقوق أبناء المكون المسيحي.

