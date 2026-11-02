وزير العدل يوجّه بإنشاء مركز عمليات مركزي للسيطرة ومراقبة جميع السجون

وذكرت الوزارة في بيان أن شواني ترأس اجتماعاً ضم الكوادر الإدارية في دائرة الإصلاح العراقية، لمتابعة سير العمل ومناقشة مراحل تنفيذ البرنامج الوزاري الخاص بالدائرة، بوصفه أحد محاور البرنامج الحكومي.وأضافت أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات المتخذة لمعالجة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية، ومتابعة الجوانب الصحية، فضلاً عن البرامج التأهيلية والإصلاحية.وتناول الاجتماع أيضاً الجوانب الأمنية والإدارية، وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ البرنامج، إذ وجّه الوزير بوضع المعالجات المناسبة وتكثيف الجهود لتجاوزها، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.وأشارت الوزارة إلى أن الجديد يهدف إلى رفع مستوى الأداء الأمني والإداري في المؤسسات الإصلاحية، من خلال توفير متابعة مركزية للسجون وتعزيز التنسيق بينها.