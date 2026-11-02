العراق يتسلّم 154 قطعة أثرية مكتشفة في موقع جبيرية بصلاح الدين

وذكرت الدائرة، في بيان، أن القطع المكتشفة تتميز بطابعها الفني والمعماري، وتعود غالبيتها إلى جداريات كانت تزين الأبنية الموجودة في الموقع، مبينة أنها تُعد من القطع النادرة نظراً إلى أحجامها الكبيرة وأوزانها الثقيلة، فضلاً عن قيمتها التاريخية والفنية.وأضافت أن الملاكات المتخصصة ستباشر ترقيم القطع وتوثيقها وفق السياقات الأثرية والمتحفية المعتمدة، ومنحها الهوية المتحفية، تمهيداً للاستفادة منها في الدراسات والبحوث العلمية.من جهتها، أوضحت مديرة قسم ، رشا حسين، أن عدد البعثات التنقيبية العاملة في خلال عام 2026، ولغاية اليوم، بلغ 25 بعثة، بينها 21 بعثة عراقية وأربع بعثات أجنبية.