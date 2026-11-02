السجن 7 سنوات لموظفين ومواطن بتهمة التلاعب بجنس عقار عائد لوزارة المالية

– محليات



أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين، بينهم موظفان في دائرة بالزهور ومواطن، بتهمة التلاعب بجنس أرض وصنف عائد لوزارة المالية.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق موظفة تعمل في الدائرة نفسها، على خلفية القضية ذاتها.



وأضاف أن الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه.