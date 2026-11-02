مذكرة قبض بحق السياسي الكردي محمد حاجي محمود (وثيقة)

– أمن



أصدرت چمچمال في ، مذكرة قبض بحق السياسي الكردي ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي ، المعروف بـ(حمه حاجي محمود).

وذكرت المعلومات أن شكوى قانونية سُجلت بحق محمود في مركز شرطة تكية، وجرى إبلاغه بها، إلا أن عدم مثوله أمام القاضي دفع المحكمة إلى إصدار مذكرة قبض بحقه.



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