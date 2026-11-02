النجف تحدد سعر أمبير المولدات لشهر تشرين الثاني وتلوّح برفع المخالفة منها

وبحسب التسعيرة الصادرة عن اللجنة، فإن التشغيل العادي سيكون من الساعة 12 ظهراً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، بالتناوب مع التيار الكهربائي الوطني، فيما يشمل السعر جميع المولدات العامة، سواء المسجلة أو الواقعة ضمن مناطق الترشيد أو غير المسجلة.وأشارت اللجنة إلى أن التسجيل ما زال مفتوحاً أمام المولدات غير المسجلة، محذرة من رفع أي مولدة يثبت مخالفتها للتعليمات.كما حددت اللجنة استراحة لمدة ساعة واحدة بعد كل أربع ساعات من التشغيل المتواصل، فيما بلغت كمية الوقود المجهزة 20 لتراً لكل (كي في)، بسعر 400 دينار.ودعت اللجنة أصحاب المولدات إلى الالتزام بآلية التشغيل والتسعيرة المحددة، وعدم استلام أي مبالغ إضافية تحت ذريعة إضافة ساعات تشغيل، محذرة من العقوبات والمساءلة القانونية ورفع المولدة عند المخالفة.وخصصت اللجنة الرقم (07859240225) لتلقي الشكاوى عبر الرسائل النصية.