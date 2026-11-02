زخات مطر حتى الجمعة واعلى حرارة 33 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة بعد الظهر في المنطقة الوسطى والاجزاء الشمالية من ، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد"،وأضافت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مصحوب بتساقط امطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة في المنطقة الجنوبية والاجزاء الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم".وأوضحت أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوب بأمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".