الإعلام والاتصالات تعلن إطفاء بدالات لكورك وتوقف شبكتها في 14 محافظة

وقالت الهيئة في بيان، إن "الفرق المختصة أغلقت 4 بدالات رئيسية للشركة، بواقع بدالة واحدة في ، وأخرى في ، وبدالتين في العاصمة ، فضلاً عن إغلاق الموقع الرئيسي للشركة في ، ضمن خطة تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأكدت أن "هذه الإجراءات أسفرت عن توقف تغطية شبكة في 14 محافظة عراقية، باستثناء محافظات الثلاث"، مشيرةً إلى أن التنسيق جارٍ حالياً لاستكمال إجراءات إطفاء الشبكة في ، بما يضمن استكمال الإجراءات المتبقية.



وبيّنت الهيئة أن "المباشرة بإطفاء البدالات جاءت بعد انتهاء المهلة الإضافية التي أعلنتها في 6 تشرين الأول 2026، استجابةً لطلب والاتصالات في ، والتي امتدت حتى 1 تشرين الثاني، مراعاةً لمصالح المستخدمين ومنحهم الوقت اللازم لتأمين حساباتهم وخدماتهم الرقمية".



وشددت الإعلام والاتصالات على أن "إجراءات إطفاء الشبكة لا تعني مطالبة المشتركين بإتلاف شرائحهم أو التخلي عن أرقامهم"، مؤكدةً "استمرار حرصها على حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على مصالحهم، بالتوازي مع إنفاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية وحماية حقوق الدولة".