بالصور.. احد شوارع بغداد في حلة جديدة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "ضمن مشروع تطوير الشوارع الستينية في ، الذي أطلقه المهندس ، أنجزت بلدية الثانية أعمال تطوير وتأثيث شارع المحمرة الرابط بين قطاعي (36 و38)، بما شمل زراعة الجزرة الوسطية بالأشجار والزهور، وتخطيط الشارع وصبغ الأرصفة، ونصب المجسمات الجمالية وأعمدة الإنارة الحديثة والنافورات والمساطب، فضلاً عن تأهيل المعابر".واضافت ان "الشارع ظهر بحلّة حضرية متكاملة تعزز جمالية المنطقة وترتقي بواقعها الخدمي".