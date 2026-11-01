السجن (30) سنة لمدانة هاربة اختلست مبالغ مالية من حسابات محافظة ديالى

وأوضحت الهيئة في بيان، أنَّ محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكامٍ بالسجن لمُدَّة (١٠) سنواتٍ لكلٍّ منها، بحقّ المُدانة الهاربة (إيمان حسين)، التي تعمل في بديوان المحافظة، في القضيَّة التي كشفتها الهيئة وتولَّت التحقيق فيها ومُتابعتها وإحالتها على القضاء.وأضافت إنَّ المُدانة أقدمت خلال العام ٢٠٢٤، بالاشتراك مع مُوظَّفين آخرين، على اختلاس مبالغ ثلاثة صكوكٍ مسحوبةٍ على الحساب التشغيليّ للمحافظة، مُبيّنةً أنَّ زوجها المُتَّهم الهارب، الذي كان يعمل مُحاسباً في المحافظة، تولَّى تحرير الصكوك وتسليمها إليها، لتقوم بدورها بصرفها واختلاس مبالغها لمصلحتها الشخصيَّة.وتابعت إنَّ المحكمة اطَّلعت على إفادة المُمثّل القانونيّ لمصرف ، الذي أكَّد صرف مبلغ الصك للمُدانة الهاربة وتسليمها المبلغ، لافتةً إلى أنَّ المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقّها، وقرَّرت حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ بحقّ الدوائر المُتضرّرة في مُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعيَّة.