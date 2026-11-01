السجن (30) سنة لمدانة هاربة اختلست مبالغ مالية من حسابات محافظة ديالى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شباب امرأة
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن ملايين الأصوات "غير القانونية" في كاليفورنيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-580292-639291405126588165.jpg
السجن (30) سنة لمدانة هاربة اختلست مبالغ مالية من حسابات محافظة ديالى
محليات
2026-11-01 | 09:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
322 شوهد
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، الاحد، صدور ثلاثة أحكامٍ غيابيَّة بالسجن بحقّ مُوظَّفةٍ هاربةٍ في
ديوان
محافظة ديالى
، بمجموع (٣٠) سنةً تُنفَّذ بالتعاقب؛ لإدانتها باختلاس مبالغ مالية من الحساب التشغيليّ للمُحافظة.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنَّ محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكامٍ بالسجن لمُدَّة (١٠) سنواتٍ لكلٍّ منها، بحقّ المُدانة الهاربة (إيمان
عزيز
حسين)، التي تعمل في
قسم الحسابات
بديوان المحافظة، في القضيَّة التي كشفتها الهيئة وتولَّت التحقيق فيها ومُتابعتها وإحالتها على القضاء.
وأضافت إنَّ المُدانة أقدمت خلال العام ٢٠٢٤، بالاشتراك مع مُوظَّفين آخرين، على اختلاس مبالغ ثلاثة صكوكٍ مسحوبةٍ على الحساب التشغيليّ للمحافظة، مُبيّنةً أنَّ زوجها المُتَّهم الهارب، الذي كان يعمل مُحاسباً في
ديوان
المحافظة، تولَّى تحرير الصكوك وتسليمها إليها، لتقوم بدورها بصرفها واختلاس مبالغها لمصلحتها الشخصيَّة.
وتابعت إنَّ المحكمة اطَّلعت على إفادة المُمثّل القانونيّ لمصرف
الرافدين
، الذي أكَّد صرف مبلغ الصك للمُدانة الهاربة وتسليمها المبلغ، لافتةً إلى أنَّ المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقّها، وقرَّرت حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ بحقّ الدوائر المُتضرّرة في مُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعيَّة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
النزاهة تسترد من لبنان مدانة "هاربة" لاختلاسها قرابة 4 مليارات دينار من صحة واسط
05:26 | 2026-10-01
جنايات صلاح الدين: السجن 15 سنة بحق 6 مدانين بالاستيلاء على أموال مشاريع خدمية
05:32 | 2026-10-11
من الامارات.. العراق يسترد مداناً هارباً بأربعة أحكام لاختلاسه أكثر من مليار
09:42 | 2026-09-16
جنايات ميسان: السجن 6 سنوات لمدان ادعى معرفته بأحد القضاة لابتزاز المواطنين
02:32 | 2026-10-27
هيئة
النزاهة
مصرف الرافدين
هيئة النزاهة
محافظة ديالى
قسم الحسابات
الدوائر ال
الرافدين
ديالى
النزا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للمتقاعدين
محليات
58.72%
00:59 | 2026-11-01
خبر سار للمتقاعدين
00:59 | 2026-11-01
بين البيع والشراء 1000 دينار .. اسعار الدولار استقرت عند هذا الحد
اقتصاد
17.49%
03:25 | 2026-10-31
بين البيع والشراء 1000 دينار .. اسعار الدولار استقرت عند هذا الحد
03:25 | 2026-10-31
البرلمان يتحرك نحو العقود والاجراء
محليات
12.59%
02:58 | 2026-10-31
البرلمان يتحرك نحو العقود والاجراء
02:58 | 2026-10-31
العراق يمنح الأردنيين سمات الدخول عند الوصول
محليات
11.2%
14:52 | 2026-10-31
العراق يمنح الأردنيين سمات الدخول عند الوصول
14:52 | 2026-10-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
اخترنا لك
إقليم كردستان يتخذ قراراً يخص "المتحرشين بالنساء"
12:33 | 2026-11-01
تحديث جوي جديد.. خارطة توزيع الامطار في العراق
12:31 | 2026-11-01
بالصور.. احد شوارع بغداد في حلة جديدة
11:46 | 2026-11-01
المرور تنوه عن قطع في طريق رئيسي
10:21 | 2026-11-01
تفاصيل جسر الصرافية الثاني
09:59 | 2026-11-01
وزير الداخلية يتخذ قرارا يخص الصحفيين
09:18 | 2026-11-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.