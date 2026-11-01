البروفسور سلمان الرواف في أول تصريح لـ السومرية نيوز: ما حصل خطأ تنظيمي

وقال الرواف لـ ، ان "ما حصل في للتعليم العالي، بعد انسحاب عدد من القنوات كان خطأً تنظيمياً".واضاف ان "القاعة تستوعب لـ 1000 شخص والحاضرين كان عددهم نحو 5 الاف شخص"، مشيرا الى "اني لم اقصد او أي قناة خلال حديثي".يذكر ان الأستاذ الدكتور سلمان الرواف من جامعة إمبريال كوليدج ، وشارك في فعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر للتعليم العالي 2026، الذي اقيم برعاية رئيس علي فالح وبحضور وزير والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني وشخصيات برلمانية وحكومية وبمشاركة مؤسسات وجامعات عالمية ودولية.وتضمنت الفعاليات جلسات حوارية بهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العراقية ونظيراتها من المؤسسات وتشجيع البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي والتوظيف المسؤول للتقنيات الناشئة، بحضور ممثلي المنظمات الدولية فضلا عن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الحكومية والأهلية.