الزيدي يوجّه بإطلاق حصة النفط الأبيض لإقليم كردستان بالسعر المدعوم

وقالت ، في بيان، إن أوعز إلى المنتجات النفطية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز الحصة المقررة للمواطنين في الإقليم.ويأتي ذلك بعد إعلان شركة توزيع المنتجات النفطية، أمس السبت، إطلاق الحصة الأولى من النفط الأبيض بواقع 100 لتر لكل عائلة، بالسعر المدعوم وعن طريق البطاقة الإلكترونية، في والوسط والجنوب.