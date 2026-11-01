القضاء يسترد 21 ملياراً عن جريمة احتيال مالي

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن تمكنت من استرداد المبلغ، بجهود أشرف عليها قاضي أول المحكمة، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تتبع الأسلوب ذاته.وأضاف أن تلك الشركات تسعى إلى تحقيق أرباح كبيرة بطرق مخالفة للقانون، بما يلحق الضرر بالمال العام.