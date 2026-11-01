المؤبد لإرهابي خطط لاستهداف زوار الأربعينية في كربلاء

وذكر ، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن المدان روّج لأفكار عصابات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن نشره كراسات تتضمن شرحاً لطرق صنع العبوات الناسفة والطائرات المسيّرة، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل .وأضاف البيان أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1 من رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة الثانية/1 و2 و3 و7 منه، واستدلالاً بأحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات.