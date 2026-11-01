اسبوع ممطر وحرارة مرغوبة خلال الايام القادمة

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غداً الاثنين، سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية عن اليوم السابق"، مبينا أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً في المنطقتين الشمالية والوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم عن اليوم السابق".وأشار إلى أن "يوم الأربعاء، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، موضحا أن "الخميس القادم، سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وتكون غزيرة أحياناً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم عن اليوم السابق".