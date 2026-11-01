التربية تقرر سنة عدم رسوب للمراحل الدراسية الأكاديمية والمهنية ومعاهد الفنون

وذكر بيان للوزارة تلقته ، ان " للتقويم والامتحانات قررت اعتبار العام الدراسي 2025–2026 سنة عدم رسوب ولجميع المراحل الدراسية (الأكاديمية والمهنية ومعاهد الفنون)".وأضاف، ان "القرار جاء استناداً إلى مصادقة هيئة الرأي في جلستها المنعقدة إلكترونياً مؤخراً".