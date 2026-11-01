اطلاق رابط التقديم لمنصبي رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ ، ان " فتح باب التقديم لاختيار رئيس ونائبه، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة (5) من ، وذلك للمدة من 1/11/2026 إلى 30/11/2026".واضاف "على الراغبين ممن تتوافر فيهم الشروط المدرجة في أدناه والكفاءة المطلوبة التقديم على الرابط الآتي:

الشروط:1. أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة المؤهلة لشغل الوظيفة، وأن يمتلك خدمة في اختصاصه لا تقل عن (15) سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون (12) سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) سنوات للحاصل على شهادة .2. أن يكون عراقيًا، لا يقل عمره عن (37) سنة.3. إلا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالشرف.5. أن يكون حسن السيرة والسلوك.