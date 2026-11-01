تحذير جوي.. لا تسلكوا هذا المسار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "اللون الازرق يشير لوجود سحب رعدية وعواصف جوية مؤثرة على حركة وسلامة الطيران".واضاف ان "هذا التحذير يسري للفترة 10:15 - 02:15 مساءً بالتوقيت المحلي".