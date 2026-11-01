ديون الهاتف على طاولة البرلمان

وقالت عضو اللجنة سمية في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة وإجراءات حازمة، خاصة في ظل التحديات المالية التي يمرُّ بها البلد".وأضافت الحلفي، أن من الأولويات الأساسية هي معالجة ملف الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، من خلال إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان استيفاء حقوق الدولة بشكل عادل وشفاف.من جانبه، قال المختص في قطاع الاتصالات إن "ملف الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال يمثل قضية تتعلق بحقوق الدولة وحماية المال العام، ونرى أن تحرك في هذا الاتجاه يضع المؤسسات المعنية أمام مسؤولياتها القانونية والرقابية، لاسيما في ظل الحاجة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة".وأكد أن "معالجة هذا الملف يجب ألا تقتصر على المطالبات، بل تستوجب إجراءات مؤسسية واضحة، تبدأ بالتدقيق المالي المستقل، وتحديد المستحقات الفعلية لكل شركة على حدة، ومتابعة تحصيل المبالغ الثابتة قانوناً، مع احترام الإجراءات القضائية المتعلقة بالمبالغ المتنازع عليها".وبين ، أن "هذه الإجراءات يجب أن لا تنعكس على المواطنين من خلال زيادة أسعار الخدمات أو تراجع جودتها، فالشركات مطالبة بالوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية، مثلما أن الجهات التنظيمية مطالبة بضمان حقوق المشتركين وتحسين مستوى الخدمات".