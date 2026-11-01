التعليم تعلن بدء التقديم الى قناة القبول المباشر "التعليم الجامعي الحكومي الخاص"

وذكرت الوزارة أن التقديم وإجراء الاختبارات ينتهي في 2026/11/8 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع العلمي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي.وبينت الوزارة أن الكليات المعنية بقناة المباشر هي كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وكليات وأقسام الآثار وأقسام اللغة الكردية والتركية والسريانية وقسمي رياض الأطفال والاقتصاد المنزلي وكليات العلوم الإسلامية والفقه وكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى وكليات واقسام الزراعة وكلية تقنيات علوم الرياضة التطبيقية واقسام (اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياحة، علم النفس).وأشارت الى ان على الطلبة المتقدمين إلى كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكلية تقنيات علوم الرياضة التطبيقية سحب استمارة التقديم والفحص الطبي قبل مراجعة الجامعة لإجراء الاختبار من خلال تطبيق (منصة قدم).