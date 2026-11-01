وزير الداخلية يتخذ قرارا يخص الصحفيين

وقالت بكركوك في بيان ورد لـ ، إن " زار مبنى نقابة الصحفيين العراقيين فرع ،والتقى رئيس الفرع ".وأضاف ان "العاني استعرض خلال اللقاء واقع عمل الأسرة الصحفية والتحديات التي تواجهها ،وفي مقدمتها استحقاقهم في ملف الأراضي السكنية اسوة بباقي المحافظات ،إلى جانب الروح الوطنية والتنوع التي تمثله نقابة الصحفيين وعملهم تحت خيمة النقابة والحرص على مكانتها في كركوك والدعم من نقابة الصحفيين " .ووجّه وزير الداخلية بـ"سحب الشكاوى والدعاوى المقامة ضد الصحفيين والإعلاميين في عموم بمبادرة من كركوك"، مؤكدا ان "حرية الرأي والتعبير مكسب ثمين، وأن الإعلام شريك مهم في عمل وتعزيز الأمن والاستقرار".