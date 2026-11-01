العدل تنجز أكثر من 75% من قاعدة بيانات مالكي العقارات ضمن مبادرة "وطن"

وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير العدل بحث مع وزير الاقتصاد والتحول الرقمي ، آخر الإجراءات الفنية والتنظيمية المتعلقة بإعداد قاعدة البيانات، خلال لقاء خُصص لمتابعة متطلبات المبادرة التي أطلقها رئيس .وأضافت أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لإنجاز قاعدة البيانات، فيما أشاد بالتقدم الذي أحرزته وزارة العدل ودورها في دعم التحول الرقمي وتوفير البيانات اللازمة لإنجاح المبادرة.وأشارت الوزارة إلى أن والتحول الرقمي ستتولى معالجة البيانات المستلمة من وزارة العدل، تمهيداً لاعتمادها ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة.وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لاستكمال المشروع وفق المسارات المحددة.