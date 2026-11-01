‏بالوثيقة.. وزير العدل يعفي مدير عام السجون

نيوز- محلي

قرر وزير العدل ، اليوم الاحد، اعفاء مدير عام السجون .





إنهاء تكليف السيد ماجد حسين علي من إدارة مهام دائرة الإصلاح العراقية.



- تكليف اللواء (حيدر) محسن عريبي القائم بمهام للشؤون الأمنية بمهام بتسيير إدارة دائرة الإصلاح العراقية (وكالة) لمدة ثلاث أشهر بالإضافة لمهامه. وجاء في وثيقة وردت لـ ، انه "تقرر ما يأتي: -إنهاء تكليف السيد ماجد حسين علي من إدارة مهام دائرة الإصلاح العراقية.- تكليف اللواء (حيدر) محسن عريبي القائم بمهام للشؤون الأمنية بمهام بتسيير إدارة دائرة الإصلاح العراقية (وكالة) لمدة ثلاث أشهر بالإضافة لمهامه.