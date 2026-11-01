تفاصيل جسر الصرافية الثاني

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حملان، زار برفقة مدير عام ، عمار ، مشروع جسر الصرافية الثاني على نهر ، أحد المشاريع الاستراتيجية ضمن الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية في العاصمة ".وأضاف، أن "الوزير اطّلع خلال جولته الميدانية، على سير الأعمال والمراحل التنفيذية للمشروع، حيث جرت متابعة الموقف الفني ونسب التقدم في الأعمال، وبحث متطلبات تسريع الإنجاز، فيما حثّ الوزير الملاكات الهندسية والفنية والشركة المنفذة على تكثيف الجهود والالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية المعتمدة".وأشار البيان الى أن "طول الجسر الجديد يبلغ (460) متراً، وسيُخصَّص لنقل حركة المركبات القادمة من باتجاه ، فيما سيُخصَّص الجسر القديم لنقل الحركة المرورية من الكرخ باتجاه الرصافة، بعد إعادة تأهيله وصيانته".واكد ان "الجسرين الجديد والقديم، يعدان جزءاً مكمّلاً لمشروع تطوير محور صفي الدين الحلي، الذي شمل إنشاء مجسر تقاطع الصرافية ومجسر تقاطع ، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتخفيف الاختناقات، ورفع كفاءة شبكة الطرق في العاصمة بغداد".