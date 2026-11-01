المرور تنوه عن قطع في طريق رئيسي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "هناك اعمال صيانة وتأهيل للجسر الواقع قرب سيطرة الشهيد اللواء صباح سفر (الفاصلة بين قضائي الطوز وداقوق)".واضافت "سيتم قطع السايد القادم من باتجاه الطوز وتحويل الحركة إلى السايد المقابل لمسافة (2 كم) فقط لتصبح الحركة فيه بـ ممر واحد لكل اتجاه".ودعت "السائقين الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة المحددة والتعليمات المرورية حفاظاً على سلامة الجميع".