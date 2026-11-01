تحديث جوي جديد.. خارطة توزيع الامطار في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر بالتأثير في أجواء البلاد يوم الاثنين الموافق 2-11-2026، مع أستمرار فرص هطول الأمطار في عدد من المناطق، وفق التفاصيل الآتية:-المنطقة الشمالية: فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة، تكون مصحوبة بفترات من الغزارة في أماكن محدودة، يصحبها البرق والرعد على فترات.-المنطقة الوسطى: فرص لهطول أمطار في أماكن متفرقة، تتركز بصورة أكبر على محافظتي وصلاح الدين وتكون على العموم خفيفة الى معتدلة.-المنطقة الجنوبية: فرص واردة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة خلال النهار في اماكن متفرقة ومحدودة.واضافت انه "خلال ساعات الليل تميل فرص هطول الأمطار إلى الضعف في أغلب المناطق، مع استمرارها في بعض الأماكن من شرق "، موضحة ان "شدة الهطول وتوزيعه المكاني تبقى متفاوتين تبعاً لتطور السحب ومناطق نشاطها، والتي تتم متابعتها على مدار الساعة في ".