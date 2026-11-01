إقليم كردستان يتخذ قراراً يخص "المتحرشين بالنساء"

وقال وزير النقل آنو جوهر في بيان، إن "السائقين الذين سبق أن تورطوا في حوادث تحرش بالنساء أو لديهم سوابق جنائية، لن يُسمح لهم بمزاولة مهنة قيادة سيارات الأجرة مجدداً، مع سحب إجازات العمل الممنوحة لهم".

وأوضح جوهر أن "هذا الإجراء يأتي ضمن تعليمات جديدة لتنظيم عمل سيارات الأجرة في الإقليم، تهدف إلى تعزيز سلامة المواطنين، ولا سيما النساء، والحد من التجاوزات التي تمس الأمن المجتمعي".



وتابع "بموجب التعليمات الجديدة، يُشترط لمنح إجازة العمل، التي تتضمن بطاقة المعلومات والشعار التعريفي لسيارة الأجرة، خلوّ السائق من السوابق الجنائية والمخالفات الأخلاقية، بما فيها التحرش، كما تُلغى الإجازة في حال ثبوت ارتكاب أي من هذه المخالفات".