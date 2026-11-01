في البصرة.. ضبط معمل لتزوير أرقام السيارات واعتقال متهمين

أعلنت ، عن ضبط معمل لتزوير أرقام السيارات واعتقال متهمين شمال المحافظة.

وجاء في بيان للشرطة، "تمكنت قوة أمنية مشتركة من قسم الجريمة المنظمة وفوج طوارئ شمال ، بإشراف اللواء علي ، من ضبط معمل لتزوير أرقام العجلات في قضاء ، وإلقاء القبض على متهمين اثنين، استناداً إلى معلومات استخبارية وموافقات قضائية".

وأشار الى "ضبط معدات تزوير ولوحات معدنية وملصقات وأجهزة حاسوب"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".