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في البصرة.. ضبط معمل لتزوير أرقام السيارات واعتقال متهمين
محليات
2026-11-01 | 16:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
86 شوهد
أعلنت
قيادة شرطة البصرة
، عن ضبط معمل لتزوير أرقام السيارات واعتقال متهمين شمال المحافظة.
وجاء في بيان للشرطة، "تمكنت قوة أمنية مشتركة من قسم الجريمة المنظمة وفوج طوارئ شمال
البصرة
، بإشراف اللواء علي
مشاري
، من ضبط معمل لتزوير أرقام العجلات في قضاء
الهارثة
، وإلقاء القبض على متهمين اثنين، استناداً إلى معلومات استخبارية وموافقات قضائية".
وأشار الى "ضبط معدات تزوير ولوحات معدنية وملصقات وأجهزة حاسوب"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".
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