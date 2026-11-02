التربية تحدد ضوابط آليات احتساب الشهادات العليا وشروط الاستحقاق الوظيفي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان "وزارة التربية/ للشؤون الإدارية، حددت ضوابط احتساب الشهادات الدراسية العليا للموظفين الحاصلين عليها، تنفيذا لقرار هيئة الرأي، وضمن توجيهات وزير التربية الرامية إلى صيانة الاستحقاقات الوظيفية وضبط الإجراءات الإدارية".وأضاف البيان أن "التوجيهات، ألزمت عند تنظيم محاضر الاحتساب، بالتحقق من مباشرة الموظف بالدراسة قبل صدور قرار لمجلس الوزراء لسنة 2026، وتوافر التخصيص المالي، واجتياز دورتي اللغة الإنكليزية والحاسوب".ولفت إلى أن "المديرية العامة للشؤون الإدارية، بإشراف مديرها العام أسيل ياسين ، تتابع تطبيق الضوابط والتحقق من استيفاء متطلباتها، ضمانا لدقة المعاملات وسلامة ".