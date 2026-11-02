تحويل {تل محمد} إلى حديقة أثرية

وقال مدير دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار في التابعة للوزارة، ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "الإجراء يهدف إلى حماية الموقع الأثري والحفاظ على معالمه التأريخية من الاندثار، فضلاً عن تعزيز المعرفة بتاريخ القديم ومراحل تطورها العمراني والحضاري".وأضاف ، أن "هناك بعثة تنقيب ايطالية تعمل بالتنسيق مع والتراث في الموقع لدراسة الأبنية واللقى الأثرية والطبقات التي تظهر أثناء العمل"، مبيناً أن "أعمال التنقيب كشفت عن عناصر معمارية مهمة، شملت أجزاءً من منظومة التحصينات وبوابة ضخمة فضلاً عن مناطق سكنية وإنتاجية".وذكر البياتي، أن "الدراسات الأثرية السابقة تشير إلى وجود روابط ثقافية وسياسية بين هذا الموقع ومراكز حضرية مهمة في بلاد من بينها واشنونا، استناداً إلى المكتشفات الأثرية والنصوص المعمارية"، منوهاً بأن "دراسة هذه الروابط تسهم في فهم شبكة الاستيطان والتبادل والعلاقات الادارية في بلاد الرافدين خلال العصر البابلي القديم، مع استمرار البحث لتحديد طبيعة هذه العلاقات وحدودها التاريخية بصورة أكثر دقة".