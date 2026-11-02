زيدان يبحث مع وفد برلماني بريطاني دور القضاء في حماية أمن الدولة والنظام الديمقراطي

– سياسة



استقبل ، القاضي ، اليوم الاثنين، وفداً برلمانياً رفيع المستوى من المملكة المتحدة، ضم عدداً من نواب الحاكم، بحضور سفير لدى المملكة المتحدة .



وذكر إعلام القضاء في بيان، أن اللقاء بحث دور القضاء في الحفاظ على ونظامها الديمقراطي.