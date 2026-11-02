كركوك تحدد سعر أمبير المولدات الأهلية بـ13 ألف دينار حتى نهاية تشرين الثاني

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أعلن ، اليوم الاثنين، تحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بـ13 ألف دينار، حتى نهاية الشهر الحالي، ضمن قرارات تهدف إلى تنظيم عمل المولدات ومعالجة المشكلات المرتبطة بتجهيز الوقود والأسعار.





وأضاف أن المجلس قرر مفاتحة للمطالبة بزيادة حصة من النفط والغاز بنسبة 30%. وقال ، الحافظ، خلال جلسة للمجلس، إن القرارات المتخذة تتضمن تنظيم عمل المولدات الأهلية ومعالجة المعوقات المتعلقة بتجهيز الوقود وتحديد الأسعار.وأضاف أن المجلس قرر مفاتحة للمطالبة بزيادة حصة من النفط والغاز بنسبة 30%.