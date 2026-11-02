الإعمار: 86% من العراقيين مخدومون بمياه الشرب وخطة للوصول إلى 100%

وقال لمديرية الماء، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في تقليل العجز، وتعمل على تنفيذ مشاريع تهدف إلى رفع نسبة التغطية إلى 100%.وأوضح أن مشاريع استراتيجية تنفذ حالياً في مختلف المحافظات، أبرزها مشروع ماء جنوب بطاقة 16 ألف متر مكعب في الساعة، ومشروع ماء بطاقة 10 آلاف متر مكعب في الساعة، إلى جانب خمسة مشاريع في .وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تحسين جودة المياه المنتجة، في ظل تراجع جودة مياه ، والحد من التلوث بالتعاون مع الجهات المعنية.