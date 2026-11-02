الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني، عبر أدوات الدفع الإلكتروني".وأوضح أن "بإمكان المتقاعدين الذين تصلهم الرسائل النصية الخاصة بإشعار الصرف، تسلّم رواتبهم من فروع المصرف المنتشرة في والمحافظات، أو عبر منافذ الصرف المعتمدة".